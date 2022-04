Sjutra drugi duel Budućnost Bemaksa i Podgorice

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa i Podgorice odigraće sjutra drugi meč finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Branilac trofeja prvi duel dobio je 74:40.

Budućnost Bemaks igraće za 14. titulu prvaka, 12. u nezavisnoj Crnoj Gori, a drugi put uzastopno za trofej boriće se protiv Podgorice, filijale finaliste regionalne WABA lige.

Bek Budućnost Bemaksa Zorana Radonjić kazala je da je njen tim dugo bez poraza u Crnoj Gori i da se osvajanje oba domaća trofeja podrazumijeva.

“Bila je ovo izazovna sezona, gdje smo mi mlađe igračice imale nikad veću minutažu i osjetile ulogu da smo mi te koje nosimo sve. Utakmice u WABA ligi mnogo su nam značile na sticanju iskustva, a samo kroz Top8 fazu igrale smo nekoliko mečeva sa dramatičnom završnicom i izuzetno uzbudljivo finale”, rekla je Radonjić.

Ona je istakla da se u duelu sa Podgoricom podrazumijeva pobjeda.

“Odnos, iako smo mnogo kvalitetnije, mora biti maksimalan. Titulom treba staviti tačku na sezonu, mada nas i nakon završenih takmičarskih obaveza očekuje period u kojem će svaka individualno nastojati da što više radimo i napredujemo, svjesne da se u narednoj sezoni od nas očekuje još više”, kazala je Radonjić.

Za Podgoricu je od formiranja to već četvrto finale.

Plejmejker Marija Baošić kazala je da Podgorica želi da pokaže svoj potencijal.

“Očekuje nas završnica sezone u Juniorskoj ligi, a svakako da je pozitivno da smo opet igrale dva finala u seniorskoj konkurenciji. Budućnost je neprikosnovena, a naravno da postoji veliki motiv da pružimo što bolji otpor i da se upravo protiv takvog rivala predstavimo u što boljem svijetlu” kazala je Baošić.

Utakmica u Bemaks areni počeće u 18 sati i 30 minuta.

Finalna serija igra se na dvije pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS