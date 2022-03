Simonović i Filipusis razgovarali o Mediteranskim igrama u Alžiru

Podgorica, (MINA) – Mediteranske igre i organizacija važnog mediteranskog događaja u Crnoj Gori u bliskoj budućnosti, bile su glavne teme razgovora predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušana Simonovića, i generalnog sekretara Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara (ICMG) Iakovosa Filipusisa.

Predstojeće Igre biće održane u junu, u alžirskom Oranu, uz učešće svih 26 nacionalnih olimpijskih komiteta.

Filipusis, koji je boravio u Podgorici, kazao je da mu je bilo veliko zadovoljstvo i čast što je imao priliku posjetiti COK, predstavljajući predsjednika Ticana i cijelu mediteransku organizaciju.

“Imali smo dugu i zaista produktivnu diskusiju sa predsjednikom Simonovićem i njegovim timom. Zaista smo cijenimo njihov angažman, koji je važan za mediteransku porodicu i počiva na njenim vrijednostima“, kazao je Filipusis.

Predsjednik Simonović je istakao posvećenost COK-a Mediteranskim igrama i novom projektu tri kontinenta “Sea unites us all”, koji uključuje mediteranski duh mira, prijateljstva, jedinstva i solidarnosti.

On je najavio da će COK okupiti cijelu mediteransku porodicu na budućem ICMG događaju, koji će se organizovati u Crnoj Gori.

To je bila prva posjeta aktuelnog zvaničnika ICMG-a COK-u.

Sastanku su prisustvovali i vršilac dužnosti generalnog sekretara COK-a Igor Vušurović i sportska direktorica Katarina Bulatović.

