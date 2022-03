Simonović čestitao uspješan nastup Marije Vuković na SP u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović čestitao je Mariji Vuković osvajanje četvrtog mjesta u skoku u vis na dvoranskom atletskom prvenstvu svijeta u Beogradu.

On je kazao da je ponosan na Vuković i da je sjajno biti četvrti na svijetu.

“Ostvarila je veliki uspjeh. Ustalila se na toj visini i samo joj korak fali do medalje. Nadam se da će je osvojiti već na narednom Evropskom prvenstvu, a posebno bih volio da se to desi i na Olimpijskim igrama u Parizu”, kazao je Simonović.

(Kraj) eml

