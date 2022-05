Set na turniru u Bugojnu

Podgorica, (MINA) – Klub sjedeće odbojke Set iz Pljevalja nastupiće sjutra na tradicionalnom međunarodnom turniru u Bugojnu, saopšteno je iz Paraolimpjskog komiteta.

Navodi se da će turnir, koji će biti odigran 11. put, okupiti klubove sjedeće odbojke iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Nastupiće, osim pljevačjskog Seta, i Općina Ilidža iz Sarajeva, Smeč iz Beograda, Kakanj 92, Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine i domaća Iskra.

Svečano otvranje turnira planirano je za subotu u deset sati u Kulturno-sportskom centru Bugojno.

