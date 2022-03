Savković i Marčić zaustavljeni u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Stefan Savković i Petar Marčić nijesu uspjeli da se plasiraju u polufinale tradicionalnog turnira Beogradski pobjednik.

Savković je danas u Beogradu, u četvrtfinalnoj borbi kategorije do 75 kilograma, podijeljenom odlukom sudija izgubio od Iliara Aširova iz Kazahstana.

Marčić je u kategoriji do 80 kilograma, u borbi u kojoj je pokazao više, izgubio od Omurbeka Ulua Bekzigita iz Kirgistana.

Tradicionalni turnir, koji je se održava 59. put, u dvoranu Ranko Žeravica okupio je borce iz 21 države.

