Real novi prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri madridskog Reala novi su prvaci Evrope.

Real je večeras u Madridu, u finalnom meču Lige evropskih šampiona, pobijedio ekipu Liverpula 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Vinisijus Žunior u 59. minutu.

To je Realu 14. titula prvaka Evrope.

Trofej je osvajao i 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 i 2018. godine.

Finalista je bio i 1962, 1964. i 1981. godine.

Liverpul je doživio četvrti poraz u finalu, a trofej Kupa ili Lige šampiona osvajao šest puta 1977, 1978, 1981, 1984, 2005. i 2019. godine.

Real je kao prvoplasirani završio prvu fazu takmičenja, u konkurenciji Intera, Šerifa i Šahtjora, a na putu do finala eliminisao Pari sen Žermen, Čelzi i Mančester siti.

Finalnu utakmicu obilježio je golman Reala Tibo Kurtoa, odbranio je tri zicera Mohamedu Salahu i Sadiju Maneu.

Zaustavio je devet šuteva i donio sigurnost u odbranu svog tima.

Utakmica je počela sa više od 30 minuta zakašnjenja zbog velike gužve i nemogućnosti navijača da na vrijeme uđu na stadion.

