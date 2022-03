Rakoviću novi mandat, novi selektori Cecunjanin, Milačić i Popović

Podgorica, (MINA) – Žarko Raković dobio je novi mandat, dok su za nove selektore seniorske karate reprezentacije Crne Gore imenovani Almir Cecunjanin, Milena Milačić i Tijana Popović, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da je odluku donio Upravni odbor na elektronskoj sjednici, na predlog Tehničkog komiteta.

Raković će, kao i do sada, predvoditi seniorke i mlađe seniorke u borbama.

Cecunjanin će biti zadužen za seniore i mlađe seniore u borbama, dok će o katašima brinuti Milena Milačić i Tijana Popović.

Milačić će biti zadužena za seniore, a Popović za seniorke u katama.

Popović i Milačić članice su ženskog kata tima koji je 2007. godine osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Bratislavi.

Cecunjanin je na kormilu muškog tima u borbama naslijedio Slobodana Vlahovića, dok je funkciju selektora za seniore i seniorke u katama obavljao Jugolsav Bukičić.

