Raković bronzana u Limasolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karatistkinja Una Raković osvojila je bronzanu medalju na turniru Premijer lige za mlade u Limasolu.

Članica Omladinca do medalje došla je u konkurenciji takmičarki do 14 godina, a u meču za treće mjesto u kategoriji do 47 kilograma pobijedila je Italijanku Gretu Gandolu.

Borba je završena neriješeno, ali je Raković slavila zahvaljujući pravilu prvog osvojenog poena.

Raković je na startu turnira poražena od Kipranke Julije Daliti 3:2, koja je plasmanom u finale povukla u repesaž.

Borbu za medalju izborila je pobjedama protiv Portugalke Katarine Lima 2:0 i Amerikanke Šarlot Singlton 7:3.

Raković je kazala da je trenutak nepažnje u prvom kolu koštao sjajnije medalje i boljeg rezultata.

“U prvom kolu, pri vođstvu od 2:0, trenutak nepažnje na samom kraju meča koštao me je mnogo. Izgubila sam dobijeni meč. Srećom povukla me je u rešpesaž i pružila mi priliku da se borim za medalju. Ostaje žal za zlatnom medaljom, ali ću se ispraviti za par mjeseci na Svjetskoj ligi u Poreču”, kazala je Raković agenciji MINA.

Raković je osvojila drugu medalju za crnogorski karate u Limasolu, nakon što je juče bila zlatna njena klupska drugarica iz Omladinca, Helena Backović.

Ona je bila najbolja u konkurenciji kadetkinja, do 47 kilograma.

