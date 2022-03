Radulović: Značajna pobjeda crnogorskih fudbalera

Podgorica, (MINA) – Crnogorska fudbalska reprezentacija ostvarila je značajnu pobjedu protiv Grčke, kazao je selektor Miodrag Radulović, navodeći da su mladi igrači potvrdili da imaju kvalitet.

Crna Gora je u Podgorici, u prijateljskom meču, savladala Grčku 1:0.

Radulović je kazao da je stručni štab probao dva sistema i nove igrače, navodeći da je sve išlo kako treba.

“Odigrali smo onako kako smo planirali. Nismo dozvolili protivniku da šutne u gol. Mladi momci su pokazali da imaju potencijal, da imaju kvalitet da igraju na ovom nivou. Proširili smo roster, odigrali dobar meč i napravili lijepu uvertiru za jun i Ligu nacija”, rekao je Radulović u izjavi za televiziju Nova M.

Govoreći o novom ciklusu Lige evrope i duelu protiv Rumunije 4. juna u Podgorici, on je naglasio da će se crnogorski fudbaleri truditi da igraju dobro.

“Potrudićemo se da ostvarimo dobre rezultate, a da ovi momci dobijaju sve veću šansu. Pred njima je lijepa budućnost”, rekao je Radulović.

