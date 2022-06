Radulović objavio spisak za EP

Podgorica, (MINA) – Selektor muške odbojkaške reprezentacije Crne Gore Balša Radulović objavio je danas širi spisak igrača za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski odbojkaši na EP igraće u grupi B sa Italijom, Holandijom i Turskom.

U grupi A igraće Poljska, Francuska, Srbija i Austrija.

Prvo Evropsko prvenstvo za odbojkaše do 22 godine igraće se od 12. do 17. jula u poljskom Tarnovu.

Radulović računa na 26 igrača. Na spisku su:

tehničari – Danilo Dubak (Budućnost volley), Rastko Milenković (Budva), Avram Božović (Galeb Liko Soho Group) i Nemanja Rađenović (Mediteran);

korektori – Đorđe Jovović (Budućnost volley), Miro Miljanić (Budva) i Filip Milić (Galeb Liko Soho Group);

primači servisa – Nemanja Peruničić (ACH Ljubljana), Vukašin Cimbaljević (Vojvodina), Milan Rovčanin (Jedinstvo), Peko Zec (Mediteran), Andrija Miranović (Budućnost volley), Lazar Cimbaljević (Galeb Liko Soho Group), Filip Mašković (Budućnost volley), Milutin Milić (Galeb Liko Soho Group) i Dragan Stojanović (Mornar);

srednji blokeri: Matija Ćinćur (Budućnost volley),

Stefan Femić (Jedinstvo), Luka Vujošević (Galeb Liko Soho Group), Ognjen Perunović (Budućnost volley), Vasilije Novaković (Mediteran), Srđan Petrović (Galeb Liko Soho Group) i Nikola Đurović (Jedinstvo) i

libera: Miloš Kosović (Dubočica), Danilo Krivokapić (Budva) i Filip Konatar (Jedinstvo).

Radulović je kazao da se ne može reći da je crnogorska repreztentacija imala sreću na žrijebu.

On smatra da je Italija prvi favorit za osvajanje trofeja, kao i da je Turska u najužem krugu favorita za zlatnu medalju.

“Holandija izuzetno kvalitetna selekcija, ali mi gledamo samo sebe. Siguran sam da možemo biti mnogo bolji nego u kvalifikacijama, jer će pojedini igrači u potpunosti sanirati povrede, imaćemo skoro mjesec dana priprema i ukoliko nas zdravlje posluži, vjerujem da ćemo se pokazati u najboljem svijetlu”, kazao je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS