Poraz Mornara u Čačku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su danas u Čačku od Borca 91:78, u odgođenoj utakmici 16. kola Admiralbet ABA lige.

Loša posljednja četvrtina, koju je izgubio 31:12, koštala je barski tim povoljnig rezulata u oproštajnom meču u regionalnom takmičenju ove sezone.

Mornar je uoči posljednje četvrtine vodio 66:60, ali je u nastavku dozvolio rivalu da serijom 15:0 napravi preokret i povede 75:66.

Domaćin je do kraja prednost učinio ubjedljivijom, iako je Mornar u par navrata prijetio da se vrati u igru.

Najzaslužniji za deveti trijumf Borca bio je Marko Pecarski sa 24 poena.

U ekipi iz Bara, koja sezonu završava sa deset pobjeda, bio je Vladimir Mihailović sa 25 koševa.

