Poraz crnogorskih rukometaša u Halkidi

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je u Halkidi od selekciju Grčke 25:23 (15:10), u prvom meču baraža za za Svjetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj.

Revanš je u nedjelju u podgoričkoj dvorani Morača. Crnogorski rukometaši su gubili 18:12, a u 52 minutu je bilo 25:20.

U ekipi Grčke najefikasniji je bio Pasias sa 5 golova, a u crnogorskoj selekciji Vuković je dao 8, a Vujović 5 golova.

Nastup na januarskom Svjetskom prvenstvu, pored domaćina Poljske i Švedske, obezbijedili su i Danska (šampion svijeta), Francuska, Norveška i Španija (Evropa), Bahrein, Iran, Katar, Saudijska Arabija i Južna Koreja (Azija), Argentina, Brazil, Čile i Urugvaj (Južna i Centralna Amerika) i Belgija, nakon suspenzije Rusije koja je trebalo da bude protivnik u baražu.

Ostalih osam putnika na Svjetsko prvenstvo iz Evrope biće poznato nakon aprilskog baraža.

Crna Gora je samo jednom bila učesnik šampionata svijeta, 2013. godine u Španiji.

