Poraz crnogorskih mladih fudbalera u Dabliju

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Dablinu od Republike Irske 3:1, u utakmici F grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je peti poraz crnogorskih fudbalera u kvalifikacijama, nakon što su dva puta izgubili od Švedske (3:1 i 3:1) i po jednom od Bosne i Hercegovine u Sarajevu 2:1 i Italije u Vićenci 1:0.

Upisali su i po dva trijumfa i remija.

Savladali su Luksemburg u gostima 2:1 i Republiku Irsku pred svojim navijačima 2:1, dok su igrali neriješeno u Podgorici sa Italijom 1:1 i Bosnom i Hercegovinom 2:2.

Irsku su do šestog trijumfa vodili Viliam Smolben u 41, Liam Kerigen u 57. i Tajrik Vrajt u 67. minutu.

Jedini pogodak za crnogorsku selekciju postigao je Viktor Đukanović u 76. minutu.

Crnogorska selekcija u posljednjem kolu, 10. juna, ugostiće Luksemburg.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS