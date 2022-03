Paramont na turniru u Nišu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invlaiditetom Paramont nastupiće sjutra na trećem turniru Balkanske lige košarkaša u kolicima u Nišu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Paramont će u dvorani Čair, u deset sati, igrati sa Levskim iz Sofije, dok će se u 14 sati i 30 minuta sastati sa liderom lige, ekipom Bijeljine.

Sastaće se još Nais i Bjeljina, kao i Nais i Levski.

Poslije dva odigrana turnira i četiri kola lider lige je Bjeljina sa sve četiri pobjede, dok je Paramont na drugom mjestu sa polovičnim učinkom i boljom koš razlikom od Naisa.

Levski je na začelju bez bodova

Trener Erol Vrević kazao je da su momci spremni i da očekuje dobre rezultate.

“Na krilima dobrih rezultata sa posljednjeg turnira NLB lige u Podgorici odlazimo za Niš. Momci su spremni i očekujem dobre partije”, kazao je Vrević.

Domaćin turnira je niški Klub košarke u kolicima Nais.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS