Vuković najbolja u Kalitei

Podgorica, (MINA) – Crnogorska rekorderka u skoku u vis Marija Vuković pobjednica je mitinga Vergotia 2022 u grčkoj Kalitei.

Ona je trijumfovala sa preskočenih 193 centimetra.

Vuković je i prošle godine na istom mitingu slavila sa istim rezultatom, a nekoliko dana kasnije izborila je olimpijsku normu visinom od 197 centimetara.

Crnogorska atletičarka do kraja maja takmičiće se u Kalamati (21. maj), u Kalitei (25. maj) i dan kasnije na mitingu Filothei Women Gala u Atini.

Očekuje je i deset dana kasnije nastup na Igrama malih zemalja na Malti, dok je za 18. jun najavljen nastup na mitingu Dijamantske lige u Parizu.

