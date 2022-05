Radović i Madžarović u finalu Trofeja Beograda

Podgorica, (MINA) – Takmičari Kik boks kluba Zeta, Matija Radović i Lazar Madžarović, izborili su plasman u finale međunarodnog turnira Trofej Beograda.

Radović je u disciplini lou kik, kategorija do 67 kilograma, prekidom u prvoj rundi savladao Mirzu Mujanovića, člana Kik boks kluba Ilidža iz Sarajeva.

On nastupa u konkurenciji mlađih juniora, a sjutra će se za zlato boriti protiv borca Kik boks kluba Tigar Karlovac, Leona Musnjaka.

Madžarović je finale, u konkurenciji starijih juniora (do 67), izborio pobjedom nad Lukom Martinovićem, članom Kik boks kluba Batajnica.

On je do pobjede došao odlukom sudija 3:0, a rival u finalu biće mu Nikola Mikić iz Kik boks tima Džepina Beograd.

Voljom žrijeba direktan plasman u finale obezbijedio je Ilija Vukčević u kategoriji do 63,5 kilograma.

Za zlatno odličje boriće se protiv reprezentativca Srbije Uroša Neškovića.

Ekipu u Beogradu predvode treneri Milan Jovanović i Miodrag Krstić.

Jovanović je kazao da su Madžarović i Radović opravdali očekivanja, kao i da su se trud i naporan rad isplatili.

“Zadovoljni smo nastupom i sjutra očekujemo tri zlatne medalje. Protivnici su kvalitetni borci i neće biti lako, ali vjerujemo u naše momke“, rekao je Jovanović agenciji MINA.

On je naveo da je Radović prešao u višu kategoriju, jer je do sada nastupao do 63 kilograma.

“To se ispostavilo kao dobar potez i Radović je pokazao veliki napredak“, dodao je Jovanović.

