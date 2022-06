Omladinska reprezentacija protiv Mađarske, Francuske i Turske

Podgorica, (MINA) – Omladinska vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 19 godina,

na Evropskom prvenstvu u Podgorici igraće u grupi D sa selekcijama Mađarske, Francuske i Turske, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat će biti odigran od 18. do 25. septembra.

U grupi A rivali će biti Španija, Holandija, Malta i Češka, u grupi B igraće Hrvatska, Italija, Slovačka i Gruzija, dok C grupu čine Grčka, Srbija, Rumunija i Njemačka.

Raspored utakmica po grupama i satnice, biće naknadno objavljene.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS