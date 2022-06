Nikač i Đinović na Svjetskom kupu u Francuskoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorski strijelci Ambroz Nikač i Milan Đinović učestvovaće na Svjetskom kupu, koji će od 6. do 13. juna biti održan u Šatorou, Nacionalnom streljačkom centru Francuske, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Đinovića će prethodno proći zvanične poreglede i dobiti klasu.

Đinović će na velikom takmičenju debitovati 7. juna u disciplini vazdušna puška – P3 10 metara.

Nikač će nastupiti 11. juna u disciplini vazdušni pištolj – P1 pucanje.

Crnogorske strijelce u Parizu predvodi trener Željko Božović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS