Pobjeda Budućnosti, neriješeno u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su danas u Podgorici nikšićku Sutjesku 3:0, u prvom meču polufinala Kupa Crne Gore.

Branilac trofeja do pobjede došao je golovima Viktora Đukanovića u 39. minutu, Vasilija Terzića u 44. i Lazara Mijović u 67.

Pobjednika nije bilo u duelu Iskre i Dečića, koji su Danilovgradu igrali neriješeno 1:1.

Domaćin je poveo golom Mihaila Perovića u 37. minutu iz jedanaesterca.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Ilija Martinović u 61. minutu.

Revanš utakmice na programu su 4. maja u Tuzima i Nikšiću.

Pobjednik Kupa biće poznat 29. maja.

Prošle godine trofej je osvojila Budućnost, koja je u finalu savladala Dečić 3:1.

