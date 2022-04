Najbolji juniori Mornara i juniorke Sanje

Podgorica, (MINA) – Atletičari Mornara i atletičarke Sanje pobjednici su ekipnog prvenstva Crne Gore za juniore i juniorke u Baru.

U konkurenciji juniora Mornar je trijumfovao sa 5.503 boda.

Beranski Lim završio je na drugom mjestu sa 5.453, dok je AK Nikšićtreći sa 2.547 bodova.

Kod juniorki trijumfovao je barski klub Sanja sa 5.336 bodova, ispred atletičarki Mornara (4.741) i Lovćena (4.555).

Najvrijedniji rezultat na takmičenju ostvarila je članica Sanje, Anabela Mujović, u skoku u dalj sa rezultatom od 5,20 metara, koji po IAAF tablicama vrijedi 826 bodova.

Šampionat je okupio 120 atletičara iz devet klubova.

