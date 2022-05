Montenegro starsu devet medalja u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Montenegro stars nastup na međunarodnom turniru u Skoplju završio je sa devet medalja – tri zlatne, četiri srebrne i dvije bronzane.

U juniorskoj konkurenciji zlatni je bio Vuk Vuletić u kategoriji do 78, dok su srebrni bili Mateo Muratović (do 63) i Mario Vuković (do 59).

Na korak od medalje bio je i Adžija Ganjola u kategoriji do 59, ali je u drugom kolu poražen od takmičara iz Bugarske.

“Vuletić je u sjajnom finalu pobijedio takmičara iz Srbije rezultatom 22:6, dok je Muratovic nakon tri pobjede poražen u neizvjesnom finalu 2:1. Vuković je, nakon dva odlična trijumfa, u meču za zlato zaustavljen od takmičara iz Bugarske”, kazao je trener Montenegro starsa Rade Vuletić agenciji MINA.

Zlatna je bila i Jovana Laković, koja je sa tri trijumfa zaslužila i priznanje za najbolju kadetkinju turnira.

Manje sreće od nje imala je Anja Radević, koja je u posljednjim sekundama finalnog meča ispustila prednost i izgubila 3:2.

Kadet Marko Vukčević koji je osvojio treće mjesto, dok je Balša Kuč koji bio srebrni u B klasi.

Pionir Damjan Dubljević osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 36 kilograma u B klasi, dok je Rajan Arifović u istoj kategoriji A klasa osvojio treće mjesto.

“Izuzetno smo zadovoljni nastupom naših takmičara, naročito juniora, koji su u ekipnom plasmanu osvojili treće mjesto”, kazao je Vuletić.

Turnir u Skoplju okupio je više od 500 takmičara iz Albanije, Kosova, Srbije, Bugarske, Makedonije i Crne Gore i oko 50 klubova.

Montenegro stars je nastupio sa 12 takmičara u juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj konkurenciji.

“U narodnom periodu nas čeka međunarodni turnir u Nišu, na koji će nastupiti preko 1.800 takmičara i to će biti jedan dobar test za juniore pred Svjetsko juniorko prvenstvo u Bugarskoj”, rekao je Vuletić.

