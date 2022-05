Mlađe seniorke počele pripreme za kvalifikacije

Podgorica, (MINA) – Ženska mlađa seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se danas u Podgorici i počela pripreme za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Kvalifikacioni turnir grupe E, na kojem će nastupiti odbojkašice rođene 2002. godine i mlađe (U21), biće odigran od od 19. do 21. maja u dvorani Verde kompleks u Podgorici, u organizaciji Odbojkaškog saveza Crne Gore.

Crnogorska reprezentacija biće domaćin selekcijama Turske, Portugala i Islanda.

U kvalifikacijama će igrati 15 reprezentacija podijeljenih u četiri grupe, a plasman na EP izboriće sedam nacionalnih timova – četiri pobjednika grupa i tri najbolje drugoplasirane selekcije.

Prvo Evropsko prvenstvo 2022. za mlađe seniorke održaće se u Italiji od 12. do 17. jula.

Selektor Marko Radusinović na pripremama radiće sa

16 odbojkašica. Pozvane su:

tehničari – Tijana Tvrdišić (Stiinta Bacau), Marija Šušić (Tent) i Sara Globarević (Morača);

primači servisa – Marija Tuševljak (Spartak), Simona Petranović (Ub), Ema Uskoković (El Paso koledž), Natalija Vlaović (Galeb Liko Soho Group) i Gordana Madžgalj (Jedinstvo);

srednji blokeri – Tamara Vukoslavčević (Luka Bar),

Marija Bojić (Galeb Liko Soho Group), Mia Ražnatović (Luka Bar) i Dragana Rakočević (Jedinstvo);

korektori – Nevena Vukčević (Partizan) i Mia Martinović (Luka Bar);

libera – Lana Labović (Galeb Liko Soho Group)

i Ivana Dragović (Herceg Novi).

Crna Gora će na startu turnira, 19. maja, igrati sa Islandom, a dan kasnije sastaće se sa Portugalom.

U posljednjem kolu, 21. maja, igraće protiv Turske.

Selektoru Marku Radusinoviću u radu će pomagati pomoćni treneri Milan Franović i Danijela Vukadinović, kao i kondicioni trener Dražen Bulatović.

