Mlada reprezentacija počela pripreme za EP

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore okupila se danas u Podgorici i počela pripreme za Evropsko prvenstvo A divizije, koje će od 16. do 24. jula biti odigrano u Podgorici, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Selektor Dušan Dubljević na pripreme pozvao je 19 košarkaša.

Na spisku su Aleksandar Bulatović, Aleksa Bulajić, Filip Anđušić, Janko Bulajić, Dimitrije Mališić, Marko Kljajević, Nikola Milošević, Ilija Varajić, Fedor Žugić, Danilo Ivanović, Zoran Vučeljić, Lazar Radetić, Andrija Grbović, Luka Bogavac, Đorđe Jovanović, Milun Mićanović, Nikola Rakočević, Lazar Vukčević i Miljan Marinović.

Saopšteno je da će reprezentacija veći dio priprema odraditi u Podgorici, a do početka prvenstva odigraće nekoliko kontrolnih utakmica.

Planirani su dueli sa Sjevernom Makedonijom i turnir na kom će učestvovati još Srbija, Izrael i Hrvatska.

Dubljević je kazao da se mlada reprezentacija okupila poslije dvije godine pauze.

“Sada su tu igrači rođeni 2002. i 2003. pri čemu tu dominiraju mlađi. Prije svega moram konstatovati da je izuzetan rezultat što imamo sve selekcije u A diviziji. Smatram da bi taj ostanak u A diviziji bio dobar rezultat, a sve preko toga bonus”, kazao je Dubljević.

On je naglasio da od početka neće moći da računa na sve igrače.

“Neko od momaka se razvijao bolje, neki su stagnirali. Jako malo imamo igrača 2002. godište, posebno sa pravim minutima u seniorskoj konkurenciji. Počeli smo pripreme bez Bogavca i Grbovića. Čekamo šta će biti situacija sa Žugićem koji ima obaveze prema seniorskoj reprezentaciji. Jovanović iz Partizana ima problema sa povredom koljena tako da i njega čekamo. Bez četiri važna igrača počinjemo pripreme i nadamo se da ćemo se kompletirati do 20. juna”, rekao je Dubljević.

Dubljeviću će u radu pomagati treneri Rade Petrić i Žarko Dragićević, kondicioni trener Vladimir Lakčević i fizioterapeut Petar Stojović.

