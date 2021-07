Maine brane, Palma, Vrmac i Meljine napadaju tron

Podgorica, (MINA) – Finalni turnir prvenstva Crne Gore u boćanju biće održan od petka do nedjelju u Donjoj Lastvi, a za trofej boriće se Maine iz Budve, Vrmac iz Gradiošnice, Meljine i Palma iz Tivta.

Trofej će braniti budvanska ekipa Maine.

Prvo polufinale je na programu sjutra u 19 sati, a snage će odmeriti domaćin finalnog turnira Palma i Vrmac.

Dan kasnije, u istom terminu, za mjesto u finalu, boriće se Meljine i Maine.

Veliko finale na programu je u nedjelju, u 19 sati.

