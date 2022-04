Liješević i Purić izborili finale

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Petar Liješević i Milorad Purić plasirali su se u finale na međunarodnom turniru Vlaznija u Skadru.

Liješević je danas u polufinalnom meču kategorije do 86 kilograma pobijedio Remza Mustafića sa Kosova.

Purić je nastup u finalu, iste kategorije, izborio pobjedom protiv domaćeg borca.

Oni će sjutra biti rivali u finalu.

Bez finala ostao je Dimitrije Milić u kategoriji preko 92 kilograma.

On je u polufinalnoj borbi izgubio na poene od Gelina Rojkua iz Albanije.

Direktan plasman u finale osigurao je Edin Alković (do 63,5).

Crnogorsku delegaciju predvodi direktor reprezentacije Dragan Đuričković, a u njoj su i trener Stevan Sjekloća i sudija Blažo Jabučanin.

