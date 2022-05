KSCG: Potpisan memorandum o saradnji sa Litvanijom

Podgorica, (MINA) – Košarkaški savezi Crne Gore i Litvanije potpisali su memorandum o saradnji, koja bi trebalo da dovede do dodatnog razvoja košarke, saopšteno je iz te asocijacije.

Memorandum su potpisali predsjednici Vidas Gedvilas i Nikola Peković.

Sastanku su prisustvovali i generalni sekretar Košarkaškog saveza Darko Ivanović i direktor reprezentacija Filip Patković.

Saopšteno da je Litvanija prepoznata kao košarkaška velesila, sa velikim ljudskim resursima u košarci i da ima mnogo potencijala za razvoj brojnih projekata.

“Tako će i cilj saradnje biti unaprjeđenje uslova za treninge mladih, ali i dokazanih košarkaša. Zatim edukacija trenera, organizovanje utakmica i turnira i razvoj brojnih košarkaških projekata”, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS