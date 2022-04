Krivokapić čestitao rukometašima na pobjedi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić čestitao je muškoj rukometnoj reprezentaciji Crne Gore na pobjedi i plasmanu na Svjetsko prvenstvo (SP).

Krivokapić je na Tviteru /Twitter/ rekao da uspjesi crnogorskih rukometaša vraćaju vjeru u “požrtvovanost, trud i želju”.

“Vaši trijumfi nadahnjuju. Želim vam puno uspjeha na velikom takmičenju”, kazao je Krivokapić. (kraj) tir

