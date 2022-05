Kovinić u drugom kolu Rolan Garosa

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u drugo kolo Rolan Garosa.

Ona je danas na startu drugog Grend slem turnira sezone pobijedila 27. teniserku svijeta, Ljudmilu Samsonovu 2:1, po setovima 2:6, 6:2 i 6:1.

Do pobjede došla je nakon sat i 53 minuta igre.

Kovinić će u narednom kolu igrati protiv bolje iz meča između Ane Karoline Šmidlove i Kristine Kučove.

Ona je i prošle godine igrala drugo kolo Roland Garosa, a plasman karijere ostvarila je početkom godine kada je zaustavljena u trećoj rundi Australijan opena.

