Kosić novi selektor

Podgorica, (MINA) – Višegodišnji standardni reprezentativac, velemajstor Dragan Kosić, novi je selektor seniorske reprezentacije Crne Gore, saoopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da je Kosić prihvatio ponudu rukovodstvaSaveza i u naredne dvije godine obavljaće funkciju selektora i trenera.

On je na toj funkciji zamijenio Ivana Sokolova, koji je imenovan septembra prošle godine.

Kosić će voditi crnogorsku reprezentaciju na ovogodišnjoj Olimpijadi u indijskom Čenaju i naredne godine na Evropskom prvenstvu, gdje će Crna Gora kao domaćin imati pravo da nastupi sa dvije, a moguće i sa tri ekipe.

On je nastupao za brojne crnogorske klubove Budućnost, Elektrorpirvredu i Crnogorac sa Cetinja, dok je bio standardni član reprezentacije od osamostaljenja države.

Preskočio je samo posljednje prvenstvo Starog kontinenta, koje je u novembru prošle godine održano u Sloveniji.

“Titulu internacionalnog majstora osvojio je sa sedamnaest godina, a velemajstorsku sa 25, što je bio veliki uspjeh. Osvajač je brojnih prestižnih turnira u zemlji i regionu, a u svojim vitrinama ima i dva pobjednička pehara Prvenstva Crne Gore. Kosić je prvak Crne Gore bio 2010. i 2016. godine. Novom selektoru želimo sreću i puno dobrih rezultata, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS