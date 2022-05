Crna Gora i zvanično na EP

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće na Evropskom prvenstvu, objavljeno je zvanično sajtu Svjetske košarkaške federacije (FIBA). Crnogorska selekcija plasman na Eurobasketu izborila je umjesto Rusije, koja je diskvalifikovana sa takmičenja zbog rata u Ukrajini. Crveni će na EP igrati u grupi A, u kojoj su još Španija, Turska, Gruzija, Belgija i Bugarska. “Crna Gora kao tim sa najboljim učinkom (po tri pobjede i poraza) zamijeniće Rusiju u grupi A u Tbilisiju”, objavila je FIBA. Evropsko prvenstvo na programu je od 1. do 18. septembra u Gruziji, Njemačkoj, Italiji i Češkoj. Četiri prvoplasirane ekipe iz četiri grupe idu u osminu finala. Crna Gora je do sada tri puta učestvovala na evropskim prvenstvima. Debitovala je 2011. u Litvaniji kada je bila 21. od ukupno 24 ekipe, dvije godine kasnije je u Sloveniji završila na 17. poziciji. Prije pet godina je na EP je bila 13.

