Budućnost ponovo povela u finalnoj seriji

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras Mornar Barsko zlato u Podgorici 88:78 i povečli 2:1 u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je do pobjede u trećem meču vodio Džastin Kobs sa 17, Igor Drobnjak je ubacio 13, a po poen manje Filip Barović i Donatas Tarolis.

U barskoj ekipi najbolji je bio Marko Jeremić sa 23 koša.

Naredna utakmica na programu je u nedjelju u Baru.

U finalu igra se na tri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS