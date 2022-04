Kobs za pobjedu Budućnost Volija u Železniku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Železniku ekipu FMP-a 79:77, u odgođenom meču 14. kola Admiralbet ABA lige.

Odlučujuće poene postigao je Džastin Kobs uz zvuk sirene.

Budućnost je u Železniku bila bolji rival i tokom cijelog meča bila u vođstvu, koje je u 35. minutu iznosilo 13 poena (73:60).

Domaćin je u samom finišu uspio da se vrati u meč i poenima sa linije bacanja Brisa Džonsa izjednači na 77:77, 20 sekundi prije kraja.

Budućnost je imala posljednji napad, koji je riješio Kobs.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je zabilježio 17, trijumf, bio je Kobs sa 14, dok su po deset poena dodali Edin Atić i Denis Sili.

U domaćoj ekipi najbolji je bio Bris Džons sa 22 koša.

Budućnost Voli će takmičenje u ABa ligi nastaviti u ponedjeljak duelom sa čačanskim Borcem u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS