Karatistima Budućnosti 13 medalja u Banja Luci

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti nastup na internacionalnom turniru Banja Luka Open završili su sa 13 medalja – šest zlatnih, dvije srebrne i pet bronzanih, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Zlatne medalje osvojili su muški i ženski seniorski kata timovi, Mia Ramović, Mila Mraković i Filip Bakić u katama, a Đurđa Todorović u borbama, u kategoriji do 44 kilograma.

Muški tim nastupio je u sastavu Filip Bakić, Rijad Mandić i Miloš Gorović, a ženski Maša Đukanović, Džena Canović i Mila Mraković.

Srebrne su bile Masa Đukanović u katama i Tijana Vujisic u borbama, do 45 kilograma.

Bronzane medalje u katama osvojili su Rijad Mandić, Džena Canović, Sofija Popović i Nina Krulj, a u borbama Vukota Marsenić, u kategoriji do 53 kilograma.

Turnir u Banja Luci okupio je 800 takmičara iz 37 šest država.

Podgoričke karatiste sjutra očekuje nastup na turniru u Ulcinju.

