Karatisti bez medalje prvog takmičarskog dana EP

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore bez medalje završila je prvi takmičarski dan seniorskog prvenstva Evrope u Gaziantepu.

Od takmičara u borbama pobjede su ostvarili Nikola Malović, koji je zaustavljen u trećem i Vasilisa Bujić, koja je eliminisana u drugom kolu.

U katama Biserka Radulović je osvojila deveto, a Vladimir Mijač 11. mjesto.

Malović je u kategoriji do 84 kilograma na startu,

sudijskim izjašnjavanjem, eliminisao Haika Kariana iz Jermenije (0:0), u drugom kolu bio je ubjedljiv protiv Klaudija Marka Nanija iz Švajcarske 8:0, dok je u trećem izgubio od Belgijanca Velida Degalija.

Meč je završen neriješeno 3:3, a nastavak takmičenja izborio je belgijski karatista zahvaljujući prvom osvojenom poenu.

Belgijanac nije uspio da se domogne finala, čime je Maloviću zatvorio vrata repesaža.

U kategoriji do 68 kilograma Bujić je u prvom kolu pobijedila Velšanku Keri Grifin 6:0, dok je u drugom izgubila od iskusne Italijanke Silvije Semeraro 1:0.

Preko 68 kilograma, Milena Jovanović je na startu poražena od Stefani Krešić iz Bosne i Hercegovine 2:0, dok je od Balše Milićkovića u kategoriji do 75 kilograma bolji bio Španac Karlos Bernanrdo Bargados 3:1.

U kategoriji preko 84 kilograma Nemanja Jovović je na startu poražen od Belgijanca Luke Koste 8:0, koji ga je plasmanom u finale povukao u repersaž.

U prvom kolu razigravanja za medalju izgubio je od Faruka Omera Arslana iz Turske sudijskim izjašnjavanjem (0:0).

Radulović je u katama kao trećeplasirana u grupi prošla prvi krug takmičenja, dok je u drugom bila peta, čime je ostala bez šansi da se bori za medalju.

Mijač je bio treći u grupi, u prvom krugu, dok je u drugom na šestom mjestu završio nastup u grupi.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, nastupiće oba kata tim, a u borbama Matija Bojić (do 60), Ognjen Otašević (do 67), Anja Jović (do 50) i Anđela Ivanović (do 55).

Na borilište će i ženska ekipa u borbama i odradiće samo meč prvog kola sa Ukrajinom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS