Karate klub Budućnost – Tradicija koja traje 55 godina

Podgorica, (MINA) – Karate klub Budućnost proslaviće sjutra 55 godina postojanja, a 45 pod imenom Budućnost, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da se karate u Crnoj Gori pojavio 1964. godine, kada je održana i prva demonstracija tog sporta u bašti Kino kulture.

“Tada je pri džudo klubu formirana karate sekcija, da bi 1967. godine bio formiran i prvi karate klub pod nazivom Student, a kasnije Mladost i ostali karate klubovi sirom Crne Gore. Odlukom SOFKE Glavnog grada 1976. godine odlučeno je da se fuzionišu klubovi Student i Mladost u jedan klub, sa logičnim imenom kluba Buducnost”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

Navodi se da su članovi karate kluba Student i Mladost zajedno trenirali i učestvovali na prvom Kupu oslobođenja Podgorice.

“Oficijelni datum osnivanja Karate kluba Budućnost je 26. maj 1977. godine, kada je klub i formalno registrovan. Karate klub Budućnost je ispisao svijetle stranica sporta u Crnoj Gori. Prvi je sportski kolektiv u Crnoj Gori koji je osvojio titulu prvaka Evrope, ima 76 titula prvaka države u konkurenciji seniora, kao i veliki broj sportskih i društvenih priznanja”, piše u saopštenju.

Od karatista Budućnosti sportisti Crne Gore, podsjećaju iz kluba, bili su Katarina Rolović, Samir Usenagić, Veselin Mićović i Milena Milačić.

“Nagradu Glavnog grada 19. decembar dobili su

Veselin Mićović, Dragoljub Kopitovic, Damir Mandić, Samir Usenagić, Rajko Vujošević i Karate klub Buducnost (2001 godine). Po rezultaima Karate klub Budućnost jedan je od najuspješnijih sportskih kolektiva u Crnoj Gori, pa i u regionu”, piše u saopštenju podgoričkog karate kluba.

