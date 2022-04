Kadeti drugoplasirani u Zenici

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na UEFA Razvojnom turniru u Zenici.

Izabranici selektora Gorana Perišića u odlučujućem meču za prvo mjesto poraženi su od domaćina turnira Bosne i Hercegovine, nakon slabijeg izvođenja jedanaesteraca – 3:1.

Regularni tok utakmice završen je rezultatom 1:1.

Selektor Perišić kazao je da smatra da su njegovi izabranici, uprkos remiju i porazu nakon penala, odigrali jednu od najboljih utakmica ove godine.

“Momci su zaista dominirali terenom svih 90 minuta, stvarali šanse, a uz to nismo dozvolili protivniku da nas ugrozi osim pred kraj prvog poluvremena, kada smo zbog pravila razvojnog turnira osam minuta igrali sa igračem manje i tada iz penala primili gol. Momci zaslužuju sve čestitke za prikazano na turniru i ako nastavimo u ovom ritmu, sigurno smo na pravom putu”, kazao je selektor Perišić.

Crna Gora je u prva dva kola pobijedila LItvaniju 2:0 i Gvajanu 7:0.

