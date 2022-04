Sutjeska ubjedljiva protiv Zete, Jezero pobijedilo u Tuzima / TPCFL rezultati

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i Jezera ostvarili su pobjede u 29. kolu Telekom Prve crnogorske fudbalske lige (TPCFL).

Vodeča Sutjeska savladala je u Nikšiću ekipu Zete 6:1 i ostvarila 19. pobjedu ove sezone.

Lidera šampionata do najubjedljivijeg trijumfa ove sezone vodili su Marko Vučić golovima u 2. iz jedanaesterca i 49, Igor Pajović u 18, Filip Knežević u 75, Dušan Vuković u 83. i Dragan Grivić u trećem minutu sudijske nadoknade.

Jedini pogodak za Zetu postigao je Artur Zahorulko u 65. minutu.

Jezero je u Tuzima, preokretom u drugom poluvremenu, pobijedilo Dečić 2:1.

To je plavskom timu četvrta uzastopna, ukupno 11. pobjeda ove sezone.

Domaćin je poveo golom Matije Božanovića u 21. minutu.

Izjednačio je Nikola Đurković efektnim golom u 66, a konačan rezultat postavio je Argentinac Rodrigo Faust u 75. minutu.

U 17 sati počela su posljednja tri meča ovog kola.

Mornar u Baru igra protiv Budućnosti, Petrovac je ugostio Podgoricu, dok su se u Danilovgradu sastali Iskra i Rudar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS