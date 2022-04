Ivanović: Nikačeva titula jedan od najvećih uspjeha crnogorskog sporta

Podgorica, (MINA) – Titula prvaka svijeta Predraga Nikača jedan je od najvećih uspjeha crnogorskog sporta uopšte i zaslužuje adekvatnu naknadu kako bi u Crnoj Gori stasavali novi šampioni, kazao je legendarni velemajstor Božidar Ivanović.

On je na Šahovskoj večeri, koja je organizovana u čast treće godišnjice Nikačevog uspjeha, podsjetio na sjajne generacije crnogorskih šahista, ukazavši na loš zakonski položaj šah.

Nikač je 14. aprila 2019. godine u italijanskom Kaljariju postao svjetski prvak u kategoriji slabovidih i slijepih šahista.

On se zahvalio prisutnima, Šahovskom savezu i Paraolimpijskom komitetu, podsjetio na istoriju crnogorskog šaha u posljednjih 40 godina, navodeći da mu je čast što je jedna od najznačajnijih figura.

Četvorostruki prvak Crne Gore, a prvi prvak nezavisne Crne Gore, istakao je da je to jedan od rezultata na koji je posebno ponosan u karijeri.

Velemajstor Nikola Đukić kazao je da je obaveza svih šahista borba za bolji status.

On se nakon toga se osvrnuo na karijeru Predraga Nikača i prikazavši briljantnu pobjedu koju je Nikač ostvario u duelu sa moldavskim velemajstorom Dmitrijem Svetuškinom na Open turniru na Cetinju 2016. godine.

Moderator večeri Mitar Đukanović upoznao je prisutne sa detaljima biografije Nikača, ističući njegove najvrednije rezultate.

Predstavnik ŠK Zora Radovan Damjanović je istakao je posvećenost Nikača paraolimpijskom pokretu.

Nikačev sekundant u Kaljariju, Zdravko Vuković, prikazao je prisutnima partiju sa Svjetskog šampionata koja je lansirala Nikača na sami vrh, a analizu je iskoristio da zanimljivim anegdotama oplemeni šahovsku priču.

