Novi poraz crnogorskih kadetkinja

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Penalva do Kastelju od Italije 11:0, u utakmici posljednjeg, trećeg, kola turnira elitne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je treći poraz crnogorskih fudbalerki u sedmoj grupi, nakon što su u prva dva kola izgubile od Holandije 11:0 i Portugala 8:1.

Italija je povela autogolom Anastasije Bulić u 16. minutu.

Trijumf su u nastavku, prvi na turniru, učinile ubjedljivijim Erin Maria Cezarini u 23. i 38, Anđela Konđa u 26, Veronika u Bernardi 29. i 34, Eva Šacer u 31, Đulija Dragoni u 55, Đorđa Berveljeri u 85, Monika Rencoti u 87. i Aleija Marketi u 89. minutu.

Izabranice selektora Mirka Marića plasman u elitnu rundu izborile su pobjedama na septembarskom turniru, protiv Albanije (8:1) i Azerbejdžana (6:1).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS