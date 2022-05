Elektroprivreda pobjednik Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Šahisti nikšićke Elektroprivrede pobjednici su Kupa Crne Gore.

Elektroprivreda je, nakon četiri takmičarska dana i pet kola, do trofeja došla sa četiri pobjede i remijem sa ekipom Budućnosti 2:2.

Drugo mjesto pripalo je šahistima tivatske Mimoze, dok su bronzani šahisti Herceg Novog.

Trofej je osvojila ekipa u sastavu velemajstor Boban Bogosavljević, intermajstor Luka Drašković, fide majstori Jovan Milović i Božidar Kisić i Vuk Miletić.

Prošlogodišnji osvajač Kupa, ekipa Mimoze, morala se zadovoljiti srebrenim medaljama.

Za ekipu su nastupali velemajstor Milan Draško, intermajstor i Dušan Lekić i Slaviša Milanović, te fide majstori Miloš Vlatkovic i Momcilo Raicevic.

Za trežeplasirani tim Herceg Novog nastupali su Armin Mušović, Nebojsa Nikolić, Veljko Šćekić, Miomir Savić i Miodrag Ćeranić.

Šahisti podgoričke Budućnosti, koji su bili drugi favoriti po rejtingu, morali su se zadovoljiti četvrtim mjestom, a na diobu četvrtog mjesta plasirala se i ekipa Prosvjete iz Podgorice.

Učestvovalo je 12 ekipa, a igralo se po standardnom tempu i švajcarskom sistemu.

Pobjeda u meču ekipu donosila je tri, a neriješen ishod bod.

Premijer liga na programu je od 9. do 16. jula.

Organizator takmičenja bio je Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa ŠK Herceg Novi, dok je pokrovitelj bilo Ministarstvo sporta i mladih.

