Država tretira tenis ispod nivoa amaterskih neolimpijskih sportova

Podgorica, (MINA) – Tenis je jedan od pet stalnih sportova koji predstavljaju Crnu Goru na Olimpijskim igrama, ali država najpopularniji individualni sport na svijetu tretira ispod nivoa amaterskih neolimpijskih sportova, saopšteno je iz Teniskog saveza.

Navodi se da je najnovija raspodjela sredstava Uprave za sport i mlade pokazatelj da osobe koji su na pozicijama odlučivanja nemaju elementarno sportsko znanje i razumijevanje šta sport znači.

“Teniski savez Crne Gore (TSCG) je prvobitnom raspodjelom sredstava na konkursu dobio 30 odsto manje novca nego prošle godine. Program za koji smo tražili nešto više od 500 hiljada eura sufinansiran je sa svega 55 hiljada u odluci koju je direktor Marko Begović poništio nakon svog nezakonitog djelovanja”, piše u saopštenju.

Navodi se da da je prethodne dvije godine TSCG iz budžeta dobio po 80 hiljada EUR.

“Imali smo očekivanja da će ovogodišnji budžet biti bar za 30 odsto veći od prošlogodišnjeg, s obzirom da je TSCG ove godine prijavio organizaciju BJKC (Fed kup) i Dejvis kupa, kao i 12 profesionalnih turnira”, stoji u saopštenju.

Iz TSCG najavili su da će maju i junu organizovati četiri fjučers turnira nagradnih fondova od 15 hiljada dolara i dva turnira nagradnih fondova od po 25 hiljada dolara.

“Isto je planirano za drugi dio godine. Samo za profesionalne turnire nagradni fond bez troškova organizacije iznosi 220 hiljada USD, dok bi organizacija dva reprezentativna takmičenja koštala oko 150 hiljada EUR”, saopteno je iz TSCG.

Navodi se da su opredijeljena sredstva na nivou deset odsto potreba TSCG.

“Sva značajnija teniska takmičenja se održavaju do kraja jula i pitanje je kako i na koji način će TSCG uspjeti da nađe sredstva za takmičenja crnogorskih tenisera. Savez već kasni sa nabavkom opreme za sve reprezentativne selekcije koje bi trebalo da već početkom juna nastupe na najznačajnijim takmičenjima. Nismo u mogućnosti da kupimo avionske karte, a ako to i budemo mogli do početka takmičenja, biće to po dvostruko većim cijenama kako vrijeme bude odmicalo”, piše u saopštenju.

Navodi se da se iz godine u godinu dešava da zbog nerazumijevanja države za teniski sport najbolji crnogorski juniori prihvataju igranje za druge zemlje iz okruženja koje imaju višemilionske budžete, jer TSCG sa 80 hiljada eura nema sredstava da im pomogne u nastojanju da postignu vrhunske rezultate.

“Podsjetićemo da za jednog vrhunskog tenisera do njegove 18. godine, to jest do ulaska u profesionalni tenis, roditelji moraju izdvojiti oko pola miliona EUR za njegov teniski razvoj”, piše u saopštenju.

Iz TSCG da nijesu naišli na razumijenjvanje u Upravi za sport za njihov projekat Tenis u školama, kao i za izradu projekta nacionalnog teniskog centra.

“Za projekat i projektnu dokumentaciju potrebno je 130 hiljada eura koje savez nema. TSCG ima mogućnost učestvovanja na konkursima Svjetske federacije kao i na raznim programima Evropske unije da isfinansira nacionalni teniski centar, ali to nije moguće uraditi bez projekta”, saopšteno je iz TSCG.

Iz te asocijacije apelovano je da još jednom razmotre sve pomenute činjenice i pomogne teniskom sportu da prevaziđe poteškoće nastale dolaskom Marka Begovića na čelo Uprave za sport i mlade i vrate teniskom sportu bar djelić onoga što teniski sport donosi državi na polju promocije ali i finansija.

“Ako se tenisu ne pomogne primoraćete nas da otkažemo sva pomenuta takmičenje i urušiti sve ono što smo proteklu deceniju radili da bi došli u poziciju da u Crnoj Gori možemo da organizujemo oko 30 međunarodnih takmičenja u 2022. godini”, saopšteno je iz TSCG.

Govoreći o pažnji o teniserima, iz TSCG najveli su da najbolje govori činjenica da je proteklih godina 50 odsto svog budžeta izdvajano na stipendije teniserima i pomoć klubovima.

“To je jedinstven slučaj u Crnoj Gori. Na žalost, to je nedovoljno za razvoj jednog tenisera, a kamoli za čitav teniski sport”, saopšteno je iz TSCG.

