Dominacija Filipa Radovića i Ivone Petrić

Podgorica, (MINA) – Član hercegnovskog kluba Novi Filip Radović i Ivona Petrić iz beranskog Budima osvojili su titule prvaka Crne Gore na seniorskom prvenstvu u Podgorici.

Radović je u finalnom meču, u pojedinačnoj konkurenciji, pobijedio Filipa Radulovića 4:2.

Prethodno je eliminisao i Marka Kostića 4:0, Irfana Čekića 4:1 i Andreja Miloševića 4:0.

Petrić je u finalnom meču pobijedila Simonu Perović 4:2.

Ona je na putu do finala eliminisala Mariju Vukanić 4:0 i Azru Kalač 4:0.

Petrić je zlatnu medalju, osim u pojedinačnoj, osvojila i u konkurenciji ženskih dublova.

U ženskom dublu slavila je u paru sa Simonom Perović.

U meču za zlato bile su bolje od Snežane i Dragane Ćulafić.

U muškom dublu najbolji su bili Radulović i Čekić, a u finalnom meču bili su bolji od Radovića i Luke Bakića.

U miksu slavili u Radulović i Perović, a u finalu bile su bolji od Miloša Radovića i Dragane Ćulafić.

