Dečić izborio plasman u Prvu A crnogorsku ligu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Dečića osvojili su prvo mjesto u Prvoj B muškoj crnogorskoj ligi MCKL i izborili plasman u viši rang.

Do Prve A crnogorske lige stigli su sa 20 pobjeda u 22 odigrana kola.

Presudan je bio trijumf u Pljevljima, protiv najvećeg rivala za prvu poziciju.

Dečić je u posljednjem kolu slavio u Sutomoru 92:88.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Koljević sa 28, Filip Čarapić uz je ubacio 19, a poen manje Bogosav Božović.

Kod domaćih istakli su se Danijel Đuković sa 26 poena i Aleksa Mandić sa 20 poena.

Košarkašima Dečića pehar šampiona I B MCKL uručio je generalni sekretar Košarkaškog saveza Darko Ivanović.

Drugo mjesto osvojila je ekipa Pljevalja koja će sa pretposljednjim timom I A MCKL igrati baraž za elitno takmičenje.

