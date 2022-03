Cupara zlatni, Klačaru srebro i bronza

Podgorica, (MINA) – Član pljevaljskog karate kluba Potoci Jakov Cupara osvojio je zlatnu medalju na tradicionalnom 30. Gran priju Hrvatske /Grand Prix Croatia/ u Samoboru.

Cupara je trijumfovao u katama, u konkurenciji dječaka rođenih 2013. i 2014. godine, a u finalu bio je bolji od Slovaka Aleksa Fingerlenda 4:1.

Sa dva odličja nastup je završio Luka Klačar.

On je bio srebrni u konkurenciji dječaka rođenih 2008. i 2009, a bronzani kod takmičara 2009 i 2010. godište.

Bronzana je bila i Neda Beljkaš (2010/11).

Na tradicionalnom Gran prije Hrvatske nastpilo je 1.473 takmičara iz 275 klubova iz 25 država.

