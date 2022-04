Crnogorskim karatistima pet medalja u Čačku

Podgorica, (MINA) – Seniorska karate reprezentacija Crne Gore nastup na tradicionalnom 51. turniru Zlatni pojas u Čačku završila je sa pet medalja – tri zlatne i dvije bronzane.

Zlatne medalje osvojili su Marina Raković (do 68) i Anja Jović (do 50) u borbama i Vladimir Mijač u katama.

Bronzani su bili Biserka Radulović i Filip Bakić u katama.

Utisak je pokvarila povreda Nenada Dulovića, kome je u prvoj borbi polomljena vilica.

Turnir u Čačku okupio je 14 reprezentaciija i više od 300 takmičara.

