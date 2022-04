Crnogorski vaterpolisti bez finala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u finale evropskih kvalifikacija za Svjetsku ligu.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u Podgorici, u polufinalnom meču, od Italije 9:7.

Italija je plasmanom u finale izborila plasman na završni turnir u Strazburu.

Italijanski vaterpolisti, koji su početkom druge četvrtine preuzeli kontrolu, četiri minuta prije kraja imali su i tri gola prednosti.

Crnogorska selekcija uspjela da se vrati u meč i smanji na 8:7, tri minuta prije kraja, imala je i nekoliko šansi da izjednači i izbori peterce.

Najefikasniji u italijanskoj reprezentaciji bio je Andrea Fondeči sa tri, dok je Frančesko di Fulvio sa dva gola.

U crnogorskoj selekciji dvostruki strijelci bili su Marko Mršić i Vlado Popadić.

Crna Gora će sjutra za treće mjesto (19 sati) igrati sa poraženim iz večerašnjeg susreta Srbije i Španije.

