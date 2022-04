Crnogorske rukometašice u finalu Mediteranskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska rukometna reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale Mediteranskog prvenstva koje se održava u Podgorici.

Crnogorske rukometašice savladale su danas u polufinalnom meču Tursku 13:9 (4:2, 3:5, 6:2).

Izabranice trenera Tatjane Jeraminok upisale su šesti trijumf i zadržale maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu šampionata.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Nina Ramusović sa pet, dok je Elena Mitrović meč završila sa tri gola.

U listu strijelaca upisale su se još Marina Dobrković, Andjela Guberinić, Anika Jovanović i Ksenija Otašević.

Protivnik u nedjeljnom finalu biće bolji iz duela Rumunije i Hrvatske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS