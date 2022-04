Crnogorske rukometašice bolje od Slovenije

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna repezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Slovenije 34:30 (15:18), u utakmici posljednjeg, šestog, kola EHF Euro kupa.

Crnogorske rukometašice, dobile su i prvi međusobni duel u Ljubljani 33:28 , a nastup u EHF Eurokupu završile su sa četiri trijumfa i dva poraza.

Slavile su u oba meča i protiv Sjeverne Makedonije, dok su poražene u dvomeču sa Norveškom.

Crnogorska selekcija u revanšu slavila je zahvaljujući boljoj igri u drugom poluvremenu i seriji od sedam vezanih pogodaka od 37. do 45. minuta.

Slovenija je bolje počela meč i povela 17:12 u 28, na poluvremenu razlika je iznosila 18:15, dok je u 38. minutu bilo 22:20.

Crnogorske rukometašice iskoriste su sedam minuta bez datog gola gošći, serijom 7:0 povele 27:22 u 45, dok je u 50. minutu razlika iznosila sedam pogodaka (30:23).

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Jovanka Radičević sa 11, Itana Grbić je postigla šest, a Ivona Pavićević četiri gola.

U slovenačkoj selekciji najbolja je bila Alja Varagić sa devet pogodaka.

Sa maksimalnim učinkom nastup je završila Norveška, koja je u posljednjem kolu slavila protiv Sjeverne Makedonije 32:27.

EHF Euro kup je takmičenje u kojem nastupaju tri domaćina Evropskog prvenstva – Crna Gora, Slovenija i Sjeverna Makedonija i Norveška kao aktuelni šampion Evrope.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS