Crna Gora u grupi sa Mađarskom, Brazilom i Gruzijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti igraće u grupi A sa Mađarskom, Brazilom i Gruzijom, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat biće odigran od 21. juna do 3. jula u četiri grada – Budimpešti, Segedinu, Šopronu i Debrecinu.

U B grupi, u Debrecinu, igraće Japan, Grčka, Njemačka i Hrvatska, rivali u C grupi, u Šopronu, biće Italija, Kanada, Južna Afrika i Španija, a u D grupi, u Segedinu, Kazahstan, Sjedinjene Američke Države, Australija i Srbija.

Šampionat svijeta trebalo je da bude odigran prošle godine u japanskoj Fukuoki, pa je pomjeren za ovu, da bi Budimpešta preuzela domaćinstvo.

