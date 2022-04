Crna Gora bez plasmana na finalni turnir

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira na finalni turnir Svjetske lige u Strazburu.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su večeras u Podgorici, u meču za treće mjesto na turniru evropskih kvalifikacija, od Španije 15:10 (6:3, 0:3, 4: i 5:2).

Plasman u Strazbur, osim Španije, izborili su i finalisti sa podgoričkog turnira, Srbija i Italija.

Španija je u Podgorici opravdala ulogu favorita, povela je na startu 3:0, u finišu prve četvrtine vodila je 6:2, a istu prednost imala je i sredinom posljednjeg dijela meča (12:8,13:9).

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića u drugoj četvrtini uspjeli su da se vrate u meč i nakon serije od 4:0 izjednače na 6:6.

Početkom treće četvrtine bilo je i 7:7, ali je taj dio meča pripao Španiji, koja je uoči posljednjih osam minuta stekla dva gola prednosti (9:7 i 10:8) i najavila trijumf.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Alberto Munariz sa četiri, dok su po tri gola postigli Alvaro Granados i Bernat Sanahja.

U crnogorskoj selekciji, na čijem se golu istakao golman Petar Tešanović sa 15 odbrana, istakao se i Marko Mršić sa četiri, Marko Petković je postigao tri, a po gol Vasilije Radović, Uroš Vučurović i Miroslav Perković.

U meču za prvo mjesto, dva sata kasnije, sastaće se Srbija i Italija.

